Сломанный в первый день лета аттракцион в Омске починят по старым чертежам

Конструкция вышла их строя в День защиты детей

Ремонт популярного аттракциона в омском парке имени тридцатилетия ВЛКСМ завершат до конца текущего года. Конструкция вышла из строя прямо во время работы 1 июня, однако обошлось без пострадавших.

Завода-изготовитель оборудования уже не существует, поэтому необходимые детали придется заказывать по старым чертежам. Представитель муниципального учреждения отметил, что вал является одним из основных элементов конструкции, и к металлу предъявляются особые требования. Сейчас ведется поиск подрядчика для изготовления детали.

«Постараемся как можно быстрее все привести в порядок. Аттракцион хоть и старенький, но пользуется очень большой популярностью у посетителей парка, в том числе у детей десяти-двенадцати лет», — пояснил заместитель директора муниципального парка по хозяйственным вопросам.

Ежегодно в сентябре специалисты проводят полное техническое освидетельствование оборудования. Перед началом сезона все аттракционы проходят комплекс предписанных работ и финальную проверку.

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