Омские аграрии рискуют потерять рынки сбыта из-за запрета на ввоз зерна

Введенные ограничения будут действовать ближайшие пол года Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Казахстан вводит полугодовое ограничение на ввоз пшеницы, что создает серьезные проблемы для сибирских экспортеров. Ранее в республику было поставлено более 1,5 миллиона тонн российского зерна, однако в апреле объемы импорта уже сократились почти на 38 процентов. Для омских аграриев данное решение создает существенные риски, поскольку регион традиционно является одним из основных поставщиков пшеницы в приграничное государство. Об этом пишет Интерфакс.

Временная мера необходима для поддержки местных сельхозпроизводителей и стабилизации внутреннего рынка. Полного запрета поставок удалось избежать благодаря вмешательству зернопереработчиков. Власти согласились сделать исключение для импорта железнодорожным транспортом. Пшеницу разрешат ввозить для птицефабрик, мукомольных комбинатов и лицензированных элеваторов строго по утвержденным спискам, а поставки другими видами транспорта полностью исключены.

Ситуация осложняется тем, что посевная кампания в Омской области вступает в завершающую стадию. Сельхозпроизводители уже засеяли 2 544 000 гектаров пашни, и теперь им предстоит решить вопрос с реализацией выращенного урожая в условиях новых ограничений.

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