Школьники Калачинского района освоили правила спасения при пожаре

Фото: МЧС России по Омской области

В детском оздоровительном лагере «Орленок» Калачинского района Омской области прошел день безопасности, в рамках которого школьники приняли участие в учебной эвакуации и тематических конкурсах. Мероприятие организовано при участии сотрудников территориального отдела по Калачинскому и Оконешниковскому районам, пожарной части и представителей Всероссийского добровольного пожарного общества.

Тренировка прошла максимально приближенно к реальным условиям. Под звуки сигнализации дети без паники покинули здания и собрались в заранее определенной точке сбора. Организаторы оценивали скорость и дисциплину участников, поскольку в экстренной ситуации на счету каждая секунда. Особую роль в отработке нормативов сыграла добровольная пожарная команда лагеря, которая первой реагирует на нештатные ситуации до прибытия профессиональных спасателей.

После эвакуации для школьников провели тематические конкурсы в игровой форме. Ребята изучили алгоритмы вызова экстренных служб, правила подбора средств тушения для различных видов возгораний, а также основы оказания первой помощи. Отдельным блоком программы стал показ пожарной техники, в ходе которого юные гости посидели в кабине спецавтомобиля и примерили боевую экипировку спасателя.

Летний период традиционно характеризуется повышением рисков, связанных с пожарами, в том числе из-за неосторожного обращения с огнем в лесных массивах и использования неисправного электрооборудования. Знание правил безопасного поведения, умение сохранять спокойствие и грамотно действовать в стрессовой ситуации относятся к числу жизненно важных навыков, которые могут спасти жизнь как самому школьнику, так и окружающим. Подобные профилактические мероприятия способствуют формированию ответственного отношения к требованиям пожарной безопасности среди подрастающего поколения и повышают уровень защищенности детей в период летнего отдыха.

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