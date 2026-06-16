Омское предприятие обяжут снизить вредные выбросы в течение трех месяцев

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В рамках реализации федерального законодательства об охране атмосферного воздуха суд обязал омское промышленное предприятие разработать план по уменьшению вредных выбросов.
В ходе судебного разбирательства установлено, что производственная площадка, расположенная на улице Казахстанская, является источником загрязнения и отнесена к третьей категории негативного воздействия. Однако в нарушение требований природоохранного законодательства общество не разработало и не утвердило необходимые планы, а также не получило согласование в профильном министерстве.
Установлено, что в прошлом году и начале текущего года мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ не проводились, а отчеты об их исполнении в уполномоченные органы не направлялись.
Решением суда на ответчика возложена обязанность разработать и утвердить план мероприятий по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Документ необходимо согласовать с уполномоченным органом в соответствии с действующими нормативными актами. Срок исполнения решения установлен в три месяца со дня вступления акта в законную силу.
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