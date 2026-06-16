Одиннадцатилетний мальчик утонул в котловане в Омской области

Мальчик решил на спор переплыть котлован Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В селе Красноярка Шербакульского района Омской области в котловане утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла в вечернее время, когда подросток находился у водоема в компании двух сверстников. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительным данным, мальчик предложил ребятам переплыть водоем. На обратном пути на глазах у друзей он ушел под воду. Дети покинули котлован и никому из взрослых о случившемся не сообщили.

По факту трагедии прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Надзорное ведомство проверит, были ли соблюдены требования по обеспечению безопасности детей и предотвращению их нахождения в опасных местах без присмотра взрослых.

Следственные органы возбудили уголовное дело, ход расследования которого взят прокуратурой на особый контроль. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в рамках федерального законодательства.

Подобные трагические случаи подчеркивают необходимость особого внимания к безопасности детей в летний период. Родителям и законным представителям необходимо разъяснять несовершеннолетним правила безопасного поведения у водоемов и контролировать их местонахождение, чтобы предотвратить гибель детей в результате несчастных случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области после получения травм на производстве умер рабочий

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru