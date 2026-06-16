В Омской области суд приговорил к штрафу мужчину за растрату бюджетных денег

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

За мошенничество с бюджетными деньгами, выделенными для развития бизнеса, Москаленский райсуд вынес решение по уголовному делу 58-летнего местного жителя. 16 июня об этом сообщила объединенная пресс-служба областных судов.

Суд установил, что в августе 2024 года подсудимый А. Мурадян, являясь самозанятым, обратился в БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района» за назначением ему государственной социальной помощи на основании социального контракта для ведения предпринимательской деятельности. В учреждение он представил копии документов, бизнес-план, сведения о доходах. Но данные о доходах были у него заведомо ложными. В справке он указал заниженные суммы, чтобы формально не превышать величину прожиточного минимума, установленного в области на тот год.

«На основании подложных документов из бюджета подсудимому были перечислены 350 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый вину признал полностью, причиненный ущерб возместил в полном объеме», — уточнила пресс-служба судов.

Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 159 УК, назначив в качестве наказания штраф в 360 тыс. рублей.

Решение пока не вступило в законную силу. Сторонам разъяснили сроки и порядок его обжалования.

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