Омич остался без оружия из-за просроченных документов и судимости

Иллюстрация носит информативный характер Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Марьяновского района добилась передачи изъятого оружия в государственные военизированные организации. По результатам надзорных мероприятий в суд направлено исковое заявление о прекращении права собственности на изъятое оружие, которое было полностью удовлетворено. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что в марте 2025 года у одного из местных жителей изъяты два охотничьих огнестрельных ружья в связи с окончанием срока действия медицинского заключения. Несмотря на то, что оружие передано на ответственное хранение в отдел полиции, за продлением разрешения собственник не обратился и мер по возврату имущества не принял, фактически отказавшись от него. Кроме того, в 2025 году данный гражданин осужден за незаконное хранение боеприпасов.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры, лишив гражданина права собственности на изъятое оружие. Принятое судебное решение направлено на обеспечение безопасности населения и соблюдение правил оборота оружия на территории региона.

Подобные меры прокурорского реагирования служат важным инструментом контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия. Они позволяют своевременно изымать из гражданского оборота потенциально опасные предметы и пресекать нарушения со стороны владельцев, не соблюдающих установленные требования.

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