В Омске в пяти сетях АЗС подорожал бензин

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске 15 июня вновь подорожал бензин. Это произошло в пяти сетях АЗС. Среди сетей, где выросли цены, «Топлайн», «Юнигаз» и «Татнефть».

Например, на АЗС «Топлайн» марки А-92 и АИ-92 Reactive стали стоить больше на 9 копеек, А-95 и АИ-95 Reactive на 10 копеек, дизельное топливо на 12 копеек.

В сети «Юнигаз» Бензин А-92 UNI и А-92 «Евро» выросли в цене на 5 копеек, А-95 UNI — на 20, дизельное топливо «Евро» и ДТ UNI подорожало на 15 копеек.

А на АЗС «Татнефть» бензин АИ-92 стал стоить 60,7-60,9 рубля, АИ-95 — 65,45-65,85 рубля.

Ранее мы писали о подорожании бензина в Омске 19 мая.

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