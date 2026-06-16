ОНПЗ открыл для школьников двери в мир рабочих профессий

Фото: Борис Ваньков

Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» провел двухдневные профессиональные пробы в Омском промышленно-экономическом колледже и Кадровом центре "Работа Молодежи России". В мероприятии приняли участие 35 старшеклассников. Ребята примерили на себя роли операторов технологических установок, лаборантов химического анализа и электромонтеров. Совместно с преподавателями они ремонтировали фланцевые соединения на макете трубопровода, определяли показатели кислотности сока и подключали освещение со звуковой сигнализацией. Такие практические занятия помогают подрастающему поколению определиться с будущей карьерой еще на школьной скамье.

«Профессиональные пробы — это важный инструмент профориентации, который помогает молодому поколению определиться с будущей профессией. Сотрудничество образовательных организаций с такими предприятиями, как ОНПЗ, позволяет выстраивать эффективную модель подготовки кадров, востребованных экономикой региона. Наша задача — формировать среду, в которой молодые люди смогут реализовать себя в родном регионе и внести вклад в его развитие», — подчеркнула министр образования Омской области Ольга Степанова.

Помимо практики, участники прошли профориентационную диагностику и получили индивидуальные консультации психологов о стратегиях выбора профессии. Для родителей специалисты ОНПЗ провели отдельную встречу, где рассказали о преимуществах обучения по федеральному проекту «Профессионалитет».

«На профессиональных пробах молодые люди получили возможность на практике познакомиться с востребованными в нефтепереработке профессиями. Поддержка школьников – это качественная инвестиция в устойчивое развитие предприятия и нашего региона. На ОНПЗ всегда рады молодым работникам: им предлагают не только конкурентную заработную плату и надёжный социальный пакет, но и реальные возможности профессионального роста. На предприятии созданы условия, в которых каждый сможет реализовать себя и стать частью сильной команды», — сказал генеральный директор ОНПЗ Кирилл Морозов.

Образовательные программы федерального проекта «Профессионалитет» позволяют освоить профессию оператора технологических установок за 3,5 года после 9 класса или всего за 1 год после 11-го. Студенты также могут получить вторую специальность — например, оператора товарного, машиниста компрессорных установок или слесаря по ремонту оборудования.

На базе Омского промышленно-экономического колледжа и Кадрового центра «Работа Молодежи России» при поддержке ОНПЗ для выпускников доступны восемь технических зон, оснащённых более чем 3000 единицами оборудования, VR-тренажерами и современным ПО. Ежегодно для студентов актуализируется 17 образовательных программ (13 для поступающих после 9 классов и 4 — после 11).

Подробная информация доступна по телефону 8 (3812) 69-00-89 или по электронной почте ORP_onpz@omsk.gazprom-neft.ru.

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