Владимир Путин наградил омского машиниста отраслевой медалью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин 15 июня подписал указ о государственных поощрениях тружеников. В рамках документа поощрен один омич, это машинист электропоезда Константин Галенко.

Как уточнила пресс-служба Омского региона ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД», машинист трудится в «Моторвагонном депо Омск». Его наградили медалью «За развитие железных дорог».

«Константин Галенко трудится на железной дороге более 30 лет. Большую часть времени – в должности машиниста электропоезда. Также в его трудовой биографии есть большой опыт наставничества. За обеспечение безопасности и соблюдение графика движения при возникновении нестандартных ситуаций машинист был награжден знаком «За безопасность движения», неоднократно поощрялся руководством магистрали, имеет нагрудные знаки «Лучший машинист» I, II, Ш степеней», — добавили в филиале компании.

Ранее КП-Омск писала, что президент наградил медалью «За храбрость» омского бойца СВО за его подвиг на фронте.

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