За сутки в Омской области на дорогах четыре человека пострадали в ДТП

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 15 июня в Омской области на автодорогах было зарегистрировано четыре аварии с пострадавшими. В них четыре человека получили травмы, сообщила областная Госавтоинспекция.

В ходе надзора инспекторы возбудили 650 административных дел за нарушения ПДД, из них за управление авто в пьяном виде и отказ от прохождения медосвидетельствования 12. За нарушения ПДД пешеходами было возбуждено 55 дел, за нарушение правил перевозки детей 31. Проездов на красный сигнал светофора было зафиксировано восемь. Нарушений правил проезда пешеходных переходов случилось 29.

Ранее мы сообщали, что на виадуке в Омске столкнулись машина и мотоцикл.

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