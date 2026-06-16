Более 5 кг сильного наркотического средства нашли у омича, проживающего в Нефтяниках

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции поймали 20-летнего омича с пакетом, в котором находилось 5 килограммов рецептурного синтетического лекарства под торговым названием «Лирика». Молодой человек собирался расфасовать и продать препарат, содержащий химическое вещество прегабалин, вызывающее при немедицинском использовании тяжелую наркотическую зависимость.

На незадачливого драгдилера из городка Нефтяников сотрудники полиции вышли после получения оперативной информации. Во время задержания у 20-летнего омича был обнаружен внушительный пакет с лекарственным препаратом под торговым названием «Лирика» (прегабалин). По предварительным данным, омич планировал расфасовать и сбыть наркотическое лекарство через тайники-закладки. К нелегальному «бизнесу» омич пришел посредством сети интернет. На одном из запрещенных сайтов он нашел объявление о работе курьером и согласился на предлагаемые условия — заниматься тайным распространением сильнодействующих веществ на территории Омской области.

В мессенджере он получал задания и инструкции от куратора, а также отправлял отчеты о проделанной работе с приложением фотографий мест оборудованных им закладок. Теперь в отношении задержанного омича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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