Омичи без призов: лучшими рыболовами на Кубок России стали иногородние мастера

Фото: пресс-служба минспорта Омской области, автор Станислав Синявский

О всероссийском рыболовном состязании, прошедшем в минувшие выходные в Кормиловском районе, рассказали в региональном минспорте. Кубок страны по рыболовному спорту собрал в Омской области спортсменов из 19 регионов, но омские спортсмены остались без медалей.

«С 12 по 14 июня в нашем регионе проходил Кубок России по рыболовному спорту в ловле спиннингом с берега. Это динамичная дисциплина, где исход турнира решают секунды и точность заброса. На турнир приехали 29 команд из 19 регионов. В составе команд выступали: 1 мастер спорта международного класса, 4 мастера спорта, 79 кандидатов в мастера спорта и 9 перворазрядников», — говорится в сообщении минспорта Омской области.

К сожалению, омские рыболовы не завоевали призовых мест. Победителем соревнований в личном зачете стал Борис Вольчик из Белгородской области, 2-е место занял Алексей Байков из Калужской области, 3-е — Евгений Жуков из Калужской области. В командном зачете чемпионом стала дружина из Калужской области, на втором месте оказался коллектив «Кемеровская область — Кузбасс-2», а третье место завоевали спортсмены из Белгородской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омичка избила костылем продавщицу за пиво и попала под статью

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru