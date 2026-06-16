Работать некому: 35% омских компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ходе опроса, проведенного среди омских работодателей рекрутинговым порталом SuperJob, выявилась тенденция интереса к омичам, находящимся на пенсии. Так, 35% омских компаний выразили желание устраивать к себе на работу людей преклонного возраста.

35% омских компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами. Еще 37% работодателей нанимают пенсионеров на отдельные позиции. И лишь в 28% омских организаций не рассматривают соискателей пенсионного возраста в качестве кандидатов. Тенденция лояльности к пенсионерам объясняется значительным дефицитом кадров. Пенсионеров в Омске нанимают на квалифицированные рабочие должности, на должности инженеров, продавцов или менеджеров по продажам. Также во многих омских организациях будут рады пенсионерам-водителям, пенсионерам-уборщиками и пожилым охранниками. Среди прочих вакансий, которые доступны омским пенсионерам, также упоминались врачи, учителя, средний медицинский персонал, кладовщики, бухгалтеры и повара.

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