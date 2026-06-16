Дорого—богато: более 80% из общих денег получил омский областной бюджет

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За пять месяцев 2026 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 58,5 миллиардов рублей налогов и сборов. Львиную долю денег — 47 миллиардов рублей — получил областной бюджет, а вот городу Омску и муниципальным районам достались лишь 11,5 миллиардов рублей.

УФНС России по Омской области сообщила о распределении налогов и сборов, поступивших за 5 месяцев текущего года в консолидированный бюджет. Традиционно, основной объем поступлений был перенаправлен в областной бюджет: в него ушли 80,4% от общих денег, или 47 миллиардов рублей. При этом, удельный вес поступлений в бюджет города Омска составил всего 11,6% — в деньгах 6,8 миллиардов рублей. Еще более скромными цифрами отметились бюджеты муниципальных районов региона: зачисляемые платежи во все 32 района Омской области составили 4,7 миллиарда рублей, или 8% от общей суммы.

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