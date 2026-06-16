Апокалипсис сегодня: омичам показали кадры прорыва водоснабжающего трубопровода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жуткие кадры огромных фонтанов из прорванных водоснабжающих труб появились сегодня, 16 июня, в официальном канале АО «Омскоблводопровод». В компании сообщили, что делают все возможное для восстановления водоснабжения жителям Омской области.

«Причиной перебоев в подачей водоснабжения в нескольких муниципальных районах стали: жаркая погода, увеличение водоразбора, перебои в работе насосных станций из-за перепадов напряжения, что привело к опустошению резервуаров, а также — многочисленные порывы на изношенных сетях. При выделении средств будет произведена замена аварийных участков», — говорится в MAX-канале АО «Омскоблводопровод».

Вода мощной струей бьет из-под земли. Фото: скриншот с видео в MAX-канале АО «Омскоблводопровод»

Тревожный текст государственной организации сопровождается жуткими видеокадрами, на которых виден масштаб прорыва водопроводной магистрали. Также в компании сообщают, что вопрос по восстановлению бесперебойной подачи водоснабжения жителям нескольких районов Омской области, находится на постоянном контроле. Ранее КП-Омск сообщала, что омичам из Исилькульского района опять продлили водную блокаду — «виновником» отсутствия воды в деревнях стал, по мнению водоснабжающей организации, постоянно рвущийся в разных местах трубопровод.

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