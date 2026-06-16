Преподаватель СибЮУ и ОмЮК рассказал, как в Омске готовят юристов

Фото: пресс-служба СибЮУ и ОмЮК.

На Международной научно-практической конференции «Пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация осужденных: проблемы и перспективы», которая прошла во Владимирском юридическом институте ФСИН России в числе ключевых спикеров от Омской области выступил преподаватель Сибирского юридического университета и Омского юридического колледжа Вадим Короп. С начальником отделения исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН России по Омской области Оксаной Ворониной и директором АНО «Центр развития бизнес-инициатив» Еленой Соловьевой он представил совместный доклад о взаимодействии ведомства с субъектами пробации и образовательными организациями.

В своем выступлении Вадим Короп подробно остановился на практическом опыте подготовки кадров для сферы пробации в СибЮУ и ОмЮК. Он рассказал о разработанной и уже реализуемой совместно с УФСИН программе дополнительного профессионального образования «Социальное обслуживание лиц, в отношении которых применяется пробация», а также о внедрении профессионального модуля «Социальная работа в уголовно-исполнительной системе».

Фото: пресс-служба СибЮУ и ОмЮК.

В рамках сотрудничества между образовательными учреждениями и УФСИН России по Омской области ведется работа в двух направлениях - профориентационном и научно-практическом. Они включают в себя экскурсии в исправительные учреждения и в уголовно-исполнительную инспекцию, практические занятия и семинары на их базе, профинформирование студентов, а также проектно-исследовательскую деятельность. Кроме того, на базе СибЮУ в рамках программы повышения квалификации уже подготовлено порядка 100 сотрудников данной сферы. Сегодня СибЮУ и ОмЮК являются единственными организациями, осуществляющими подготовку кадров для сферы пробации в нашем регионе. Именно обеспечение квалифицированными кадрами является важнейшим условием функционирования пенитенциарной, исполнительной и постпенитенциарной пробации. Решение данной задачи совместными усилиями СибЮУ, ОмЮК и территориального органа ФСИН России является фактором развития института пробации в Омской области.

Опыт омичей вызвал большой интерес у организаторов конференции, которые выразили желание развивать дальнейшее сотрудничество с образовательными учреждениями. Отметим, что сотрудники Сибирского юридического университета и Омского юридического колледжа регулярно участвуют в подобных мероприятиях различного уровня: изучают передовой опыт коллег из других регионов и стран, а также активно предлагают собственные инновации для совершенствования системы ресоциализации осужденных.

В конференции приняли участие представители федеральной и региональной власти, научного сообщества, общественных организаций из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. По итогам мероприятия были разработаны практические и методические рекомендации по повышению эффективности деятельности в сфере пробации с учетом наработанного опыта применения Федерального закона «О пробации в Российской Федерации».