Мэр Шелест рассказал о победе омского театра на фестивале в Керчи

Фото: Камерный Драматический Театр имени В.С. Решетникова

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал на своем канале в МАХ о знаковом событии для Омска — «Культурной столицы России — 2026». Камерный Драматический Театр имени В.С. Решетникова вернулся из Керчи в статусе одного из победителей XXVIII Международного фестиваля античного искусства.

«Фестиваль, посвященный богатому наследию античности, собрал на своей площадке талантливых артистов, исследователей и любителей искусства. Наш театр представил на суд жюри спектакль об античном баснописце Эзопе режиссера Алексея Осипова», — рассказал мэр. Свой спектакль омичи сыграли в историческом месте — Керченской крепости, уникальном историко-архитектурном памятнике XIX века, расположенном на мысе Ак-Бурун. Жюри фестиваля высоко оценило постановку омичей — Камерный Драматический был удостоен победы в номинации за «Лучшее современное прочтение античной темы». Диплом победителя и Боспорскую Нику театру вручил заслуженный артист России, омич Андрей Анкудинов.

«Премьера спектакля состоялась в 2024 году. А ближайший показ пройдет в нашем городе 15 июля», — пригласил омичей посмотреть спектакль-победитель Сергей Шелест.

Отметим, что XXVIII Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» проходил в Керчи с 7 по 13 июня. Итоги были подведены накануне.

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