В Омской области утонул школьник, пытавшийся переплыть сельский котлован

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция информирует об очередной трагедии на водоеме, произошедшей вечером 15 июня в Шербакульском районе. Пытаясь переплыть котлован в селе Красноярка, утонул 11-летний мальчик.

«Вчера, 15 июня, в 19:20, в селе Красноярка Шербакульского района при купании в котловане утонул 11-летний местный житель. О происшествии в полицию сообщила мать мальчика. Ребенок ушел гулять с друзьями и не вернулся», — сообщили подробности трагедии в Управлении МВД России по Омской области.

Следователи выяснили, что школьник, находясь в компании сверстников, решился переплыть сельский котлован. По сообщению свидетелей, ребенку удалось добраться до противоположного берега котлована, но на обратном пути он выбился из сил и ушел под воду. Испугавшись, его друзья покинули котлован и никому из взрослых не сообщили о случившемся. На данный момент тело ребенка извлекли из воды, по данному факту следователями возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru