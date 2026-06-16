На виадуке в Омске столкнулись авто и мотоцикл: пострадала 13-летняя пассажирка

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Вчера вечером, 15 июня, около половины восьмого, в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение об аварии на виадуке по улице Новокирпичная. По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота» двигалась со стороны улицы Машиностроительная в направлении улицы Кирова. В районе строения № 1 произошло столкновение с мотоциклом марки «Ямаха», которым управлял 31-летний мужчина.

От удара транспортные средства получили механические повреждения. Находившейся в качестве пассажира на мотоцикле 13-летней девочке потребовалась помощь медиков. . Ее состояние на данный момент не уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Правоохранители зафиксировали обстановку, опросили участников и очевидцев. Точные причины и все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе служебной проверки, которую проводят инспекторы ДПС. По предварительной версии, столкновение могло произойти из-за несоблюдения очередности проезда или скоростного режима.

Ранее КП-Омск сообщала, что суд обязал компанию такси выплатить омичке 600 тысяч рублей за травмы в аварии

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