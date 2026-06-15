Омские студенты победили в финале марафона «Цифровой прорыв»

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске прошел финал айти-хакатона «Цифровой прорыв», являющегося частью президентского проекта «Россия — страна возможностей». По его итогам местные студенты заняли призовые места в одном из направлений.

Как уточнила пресс-служба областного минцифры, из более чем 550 заявок со всей России в финал вышли 16 команд в треках «Новички» и «Профи». На базе кампуса «Школы 21» далее провели двухдневный финал. Омичи участвовали в мастер-классах и представили результаты работы экспертному жюри. Среди заданий в этом году было создание инструмента, который был бы способен обрабатывать массив из 400 тыс. обращений и комментариев, выявлять реальные проблемы, определять их территориальную принадлежность и формировать списки наиболее сложных районов.

«Очень примечательно, что две команды из Омска стали победителями в одном из направлений. Заняли первое и третье места. Это говорит о том, что наши студенты одни из самых талантливых и являются настоящими профессионалами», — сообщил областной первый заместитель министра цифрового развития и связи Максим Макаленко.

А как добавил заданий постановщик заданий Егор Орел, подобный интеллектуальный марафон-интенсив это кладезь кадров.

«На «Цифровой прорыв» приходят реально сильные ребята, которые показывают уровень. И эта задача была со звездочкой, здесь мы разрешили использовать вообще все», — отметил он.

Ранее мы писали, что омичи победили в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине».

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