Юные яхтсмены отправились в длительный заплыв из Омска в Черлак и обратно

Фото: личная страница Сергея Щербакова во «ВКонтакте»

Вчера, 14 июня, воспитанники спортивной школы «Сибирь» отправились в длительное плаванье. Из Омска они пройдут до Черлака, а затем повернут обратно в Омск. В пути они проведут в общей сложности 300 км.

О старте длительного заплыва вчера, 14 июня, на своей странице во «ВКонтакте» сообщил президент Федерации парусного спорта Омской области и капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков. В путь ребята отправились сразу на четырех омских яхтах: «Сибирь», «Жемчужина», «Мечта» и «Стрелец». В пути юных спортсменов сопровождают опытные спортсмены.

Сегодня, 15 июня, яхты уже дошли до Черлакского затона. Здесь пройдут недельные спортивные сборы, в которых помимо омичей участие также примут юные спортсмены из Казахстана. Сюда уже доставили спортивные швертботы, на которых будут тренироваться ребята.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Авангард» первые матчи нового сезона сыграет в Омске против «бунтарей» и «Сочи»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru