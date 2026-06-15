В Омске будут судить водителя «Приоры» за ДТП с тремя машинами на Красном Пути

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Сотрудники специализированного отдела следственного управления УМВД России по городу Омску закончили разбирательство по уголовному делу, фигурантом которого стал 38-летний водитель отечественной «Лады Приоры». Мужчине предъявлено обвинение по первой части статьи 264 УК РФ – за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека.

Роковая авария произошла вечером 20 ноября 2025 года, когда на часах было 23:07. Местом столкновения стал оживленный перекресток, образованный улицами Красный Путь, Институтская и Астрономическая. Как установили следователи, обвиняемый, находясь за рулем «Лады Приоры», намеревался выполнить разворот. Однако в нарушение ПДД он не уступил дорогу автомобилю «Хендай Солярис», который в тот момент двигался со стороны улицы Березовой.

Последствия маневра оказались тяжелыми: после первого удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с еще одним автомобилем – «Хендай Акцент». Таким образом, в ДТП оказались одновременно три транспортных средства.

Главной жертвой происшествия стал 26-летний пассажир, находившийся в салоне «Хендай Солярис». Полученные им многочисленные травмы медики впоследствии квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где будет решаться судьба водителя «Приоры».

Ранее КП-Омск сообщала, что на Левобережье Омска изменилась схема проезда загруженного перекрестка

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