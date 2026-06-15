На Левобережье Омска изменилась схема проезда загруженного перекрестка

Фото: департамент транспорта Омска

В Омске на Левобережье изменили схему проезда на одном из самых загруженных перекрестков. Речь идет о пересечении улиц Дианова и Дергачёва в Кировском округе. Как сообщили в департаменте транспорта администрации города, новые правила вводятся с учетом обращений местных жителей, которые жаловались на сложности с движением в этом районе.

Главное изменение касается левого поворота. Теперь при движении от улицы Лукашевича повернуть налево на данном перекрестке нельзя всем видам транспорта, кроме автобусов. Причина — высокая интенсивность потока по улице Дианова, из-за которой ранее здесь регулярно возникали заторы и аварийные ситуации.

Для реализации новой схемы специалисты уже установили соответствующие дорожные знаки. В частности, появились знаки 3.18.2 (поворот налево запрещен) вместе с табличкой 8.4.11, уточняющей, что ограничение не действует на маршрутные транспортные средства. Также демонтированы прежние знаки 5.15.1 и дополнительные светофорные секции, а сам светофорный объект перенастроили под новый режим работы.

Водителям, которым все же необходимо попасть с улицы Дианова на улицу Дергачёва, предложили альтернативный путь. Оптимальный объезд, по мнению департамента, проходит через Лесной проезд, а также через улицу Волгоградскую и ее дублер. В мэрии надеются, что эти меры помогут разгрузить сложный узел и сделать движение на Левобережье более безопасным и предсказуемым.

Ранее КП-Омск рассказывала, что омские десантники-пожарные уехали помогать в тушении лесных пожаров томичам

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