Разлюбила и взялась за нож: 53-летнюю омичку подозревают в убийстве сожителя

no-title Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По ходатайству следствия суд отправил под стражу 53-летнюю жительницу села Юрьево Кормиловского района. Следователи СУ СКР по Омской области подозревают ее в убийстве бывшего 49-летнего сожителя.

Как сообщили в ведомстве, события развернулись 13 июня в дневное время. По предварительным данным следствия, между бывшими возлюбленными вспыхнула ссора, и подозреваемая, движимая личной неприязнью, схватилась за нож. Ранение оказалось смертельным: мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Следователи уже провели неотложные процессуальные действия. По ходатайству следствия суд избрал для женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и собираются вещественные доказательства. По статье «Убийство» подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее КП-Омск рассказывала, что в Омской области четыре человека за сутки пострадали в авариях

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