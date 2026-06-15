Омские десантники-пожарные уехали помогать в тушении лесных пожаров томичам

Фото: ГУЛХ Омской области

Омские десантники-пожарные направились в Томскую область помогать там местным службам в тушении лесных пожаров. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба областного Главного управления лесного хозяйства.

По поручению губернатора Виталия Хоценко на борьбу с пожарами отправили бойцов авиаотделений Омского и Крутинского лесхозов, уточнили в ведомстве.

Власти Томской области, где сейчас бушуют пожары, ранее обратились с просьбой к омскому губернатору, и Виталий Хоценко принял решение направить работников парашютно-десантной пожарной службы для оказания помощи соседнему региону.

«В Томской области складывается напряженная ситуация с лесными пожарами, введен режим ЧС, и местным лесоводам необходимы дополнительные силы и средства. Омский регион не остался в стороне: в Томскую область отбыла сводная десантно-пожарная команда Омского и Крутинского авиаотделений из 12 человек», — резюмировали в ГУЛХ.

Ранее мы сообщали, что за прошлую неделю в Омской области в ее северных районах тайга горела три раза.

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