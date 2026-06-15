«Авангард» первые матчи нового сезона сыграет в Омске против «бунтарей» и «Сочи»

Фото: ХК «Авангард»

КХЛ опубликовала первую часть календаря своего сезона-2026/27, где в том числе известно, где и с кем первые игры там проведет «Авангард». Согласно графику, наша команда стартует в сезоне 7 сентября.

Три игры омичи проведут со старта дома. 7 сентября их соперником будет «Салават Юлаев», или, как можно назвать эту команду, «бунтари», 10 сентября это будет ХК «Сочи», а 13 сентября нужно будет сыграть против «Металлурга».

«Все три – дома, будет ооочень интересно! На какую игру точно пойдете?», — обратилась пресс-служба клуба в соцсетях к болельщикам.

В целом лига озвучила сейчас только календарь первых домашних серий для всех участников турнира. Далее весь календарь регулярного чемпионата опубликуют позже.

Ранее мы писали, что «ястребам» придется расстаться с еще двумя игроками из-за «потолка» зарплат.

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