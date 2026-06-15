Поработала за полицию: курьер из Омска вскрыла чужую посылку и обнаружила в ней наркотики

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Омские полицейские объявили благодарность излишне любопытной девушке-курьеру, которая самолично вскрыла чужую посылку, показавшуюся ей подозрительной. Нарушение служебной этики по отношению к тайне отправления было вознаграждено: в посылке оказались наркотики.

Омская полиция выразила благодарность с формулировкой «за сознательность и бдительность» омичке, работающей курьером в одной из служб доставки. Девушка принесла в полицию посылку, которую получила в качестве служебного заказа от постоялицы гостиницы, расположенной на улице Гуртьева. Со слов девушки-курьера, ее насторожил неопрятный вид отправительницы, и поэтому она, нарушив служебную этику, собственноручно вскрыла посылку, в которой находилась электронная книга и портативное зарядное устройство. Далее девушку-курьера уже насторожило состояние техники из вскрытой ей посылки — и она вскрыла портативное зарядное устройство. Во вскрытом пауэрбанке любопытная курьерша обнаружила несколько комков вещества коричневого цвета, после чего сразу обратилась в полицию.

Полицейская экспертиза подтвердила обоснованность опасений курьерши: в посылке находилось наркотическое средство — так называемый «спайс» массой 0,77 грамма. Сотрудники уголовного розыска задержали отправительницу в той же гостинице. Предварительно установлено, что фигурантка нашла сверток с запрещенным веществом в районе Окружной дороги и планировала продать его своему знакомому из Шербакуля за 2 500 рублей.

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