Экоблогер: нечестные возчики неоднократно сливают грязные отходы в Омь

Фото: скриншот видео / Телеграм-канал «Орис»

Член Общественной палаты России и экоблогер Владимир Лифантьев прокомментировал инцидент с большим пятном мазута на Оми 10 июня. По его словам, тут есть кого подозревать.

«… Источник такого пятна — это один из выходов ливневой канализации в реку, в который слили целую бочку после автомойки или любого другого предприятия, которому запрещено напрямую отдавать жидкие отходы в канализацию (кстати, не просто так). Я уже неоднократно ловил недобросовестные предприятия, сливающие отходы в ливневку, на видео; напоминаю об этом», — написал он на своем Телеграм-канале, сняв и видео с берегов Оми.

Вот и 10 июня, добавил Лифантьев, пройдя буквально 200 метров по берегу Оми, он увидел огромное число коммуникаций, которыми, по всей видимости, и пользуются нечестные перевозчики отходов, загрязняя реки региона.

Позже он добавил в пост информацию: выяснилось, что источник — это выпуск на улице Штанина, но принципиальной сути это не меняет. Кроме того, что к кругу возможных вредителей добавляется завод «Омскшина», чей коллектор выходит именно туда. Хотя к нему и есть свободный доступ с улицы, то есть напакостить в таком случае мог много кто.

Ранее КП-Омск уже писала, что инцидент с пятном на реке стала проверять прокуратура.

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