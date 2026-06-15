В Омской области объявили о завершении посевной компании

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Омской области отчитались сегодня, 15 июня, об окончании на территории региона посевной компании. По информации чиновников, омские аграрии выполнили яровой сев на площади 2 миллиона 649 тысяч гектаров.

Из засеянных фермерами и сельхозорганизациями 2,65 миллионов гектаров площадей, почти 1,7 миллионов гектаров отдано под зерновые культуры, в числе которых яровая пшеница, ячмень и овес. В данный момент у омских аграрием продолжается работа по подсеву однолетних трав. Чиновники правительства традиционно посетовали на погодные условия — не самые благоприятные, которые складывались в период проведения посевной кампании, в том числе связанные с переувлажнением почвы в 11 районах области. Также омским правительством отмечена положительная динамика в обработке посевов средствами защиты растений в двух районах: Одесском и Полтавском.

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