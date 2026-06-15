На минувшей неделе в Омской области полыхала тайга сразу в трех северных районах

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

О трех масштабных лесных пожарах, случившихся на минувшей недели на территории региона, сообщили в Главном управление лесного хозяйства Омской области. По информации ведомства, огонь бушевал в Тарском, Колосовском и Муромцевском районах.

«За минувшие 4 дня в Омской области произошло 2 лесных пожара: в четверг на территории Колосовского района и в субботу — в Муромцевском районе. Оба возгорания были оперативно потушены в день возникновения. Также ликвидирован лесной пожар, который действовал в течение недели в Тарском районе. Огнем пройдено 16 га лесного фонда», — говорится в сообщении Главного управление лесного хозяйства Омской области.

В ведомстве предупредили, что в данный момент на большей части территории Омской области прогнозируется 2 класс пожарной опасности. Омичей просят быть максимально внимательными при обращении с огнем. А в случае возникновения лесного пожара, жителям Омской области рекомендуется немедленно позвонить по круглосуточному бесплатному номеру лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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