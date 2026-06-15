Омский боец Александр Шлеменко подерется с мощным нокаутером из Болгарии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередной поединок знаменитого «драчуна» Александра Шлеменко состоятся в ближайшую пятницу, 19 июня, на G-Drive Арене. Билеты на бойцовский вечер с участием титулованного омского спортсмена, доходят до огромной суммы — 40 тысяч рублей за привилегированное место.

«В ближайшую пятницу, 19 июня, Омск впервые примет бойцовский вечер лиги АСА. Номерной турнир АСА 204 состоится на G-Drive Арене и обещает стать одним из самых ярких событий года для поклонников смешанных единоборств. Главным событием вечера станет дебют Александра Шлеменко в ACA. Легендарный «Шторм» выступит в родном Омске и возглавит исторический для города турнир поединком против болгарского нокаутера Николы Дипчикова. После снятия Рамазана Эмеева именно Дипчиков получил шанс выйти против Шлеменко. Оба бойца известны своей агрессивной манерой ведения боя, высоким процентом досрочных побед и любовью к открытому размену в стойке», — анонсирует спортивную драку минспорта Омской области.

Фото: скан с сайта ticketscloud.com

Кроме главного поединка с участием Шлеменко, зрители увидят выступления еще двух омских бойцов: Алексея Шуркевича, Оганеса Восканяна и Вячеслава Свищева. Отметим, что удовольствие посмотреть турнир «вживую» — не из дешевых. Самые недорогие билеты с далеким расположением от ринга, стоят 700 рублей, а привилегированные места — рядом с «бойцовской клеткой» — обойдутся любителям «мордобойного» спорта в 40 тысяч рублей.

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