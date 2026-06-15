На 16 часов задержался в Омске самолет из-за угрозы удара вражескими БПЛА по Сочи

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Очередная угроза удара вражескими БПЛА по Сочи, о которой сообщил сегодня рано утром мэр курортного города Андрей Прошунин в своем МАХ-канале, негативно отразилась на омских авиапассажирах. Самолет рейса FV6148 по маршруту Омск—Сочи (аэропорт Адлера) задержан на 16 часов.

Сегодня, 15 июня, самолет рейса FV6148 из Омска в аэропорт Адлера должен был вылететь в 7 часов утра. Однако, согласно онлайн-табло омской аэрогавани, рейс на данный момент отложен до 22 часов 55 минут. Столь долгое нахождение пассажиров в омском аэропорту — почти 16 часов — связано с безопасностью пассажиров. На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в официальном МАХ-канале мэра курортного города Андрея Прошунина. Отметим, что это не первая длительная задержка самолета из Омска в Сочи. Четыре дня назад, 11 июня, также из-за атаки вражеских беспилотников на Сочи, в Омске на 14 часов задержался с вылетом самолет в этот курортный город.

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