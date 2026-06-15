Уборщица из Омской области, решив разбогатеть, проиграла на бирже свою зарплату

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря о постоянных предупреждениях от омских правоохранителей на предмет частого мошенничества в сфере инвестиций, омичи продолжают верить в чудо и «играют» на бирже. Очередное разочарование постигла уборщицу из Муроцевского района.

42-летняя жительница Муромцевского района жила непросто — ее профессия уборщицы не давала возможности жить красиво. Но в один из дней она нашла вожделенную красоту, прочитав в мессенджере объявление, пришедшее ей на телефон от неизвестного, о возможности стать очень богатым человеком без всяких усилий. Женщина перешла по указанной ссылке на сайт «брокерской фирмы», и стала общаться с организаторами бизнеса. Любезный собеседник уборщицы в красках расписал безграничные финансовые возможности своей организации, а после предложил вложить деньги в абсолютно «беспроигрышные акции». Сельчанка перечислила на указанный ей счет 21 тысячу рублей, по сути, всю свою месячную зарплату. Однако никаких «дивидендов» дама не дождалась и поняв, что ее обманули, пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело, принимаются меры к розыску злоумышленников.

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