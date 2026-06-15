В Омской области полностью запретят розничную продажу вейпов и жидкостей

В Омской области до 1 сентября планируют принять закон о полном запрете розничной продажи вейпов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области готовится к принятию законопроект о полном запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина, вейпов и жидкостей для них на всей территории региона. Инициатива затронет как областной центр, так и все муниципальные районы. Об этом сообщил Виталий Хоценко.

Решение стало возможным благодаря недавним изменениям в федеральном законодательстве. На прошлой неделе Государственная Дума приняла закон, который делегировал субъектам РФ право самостоятельно вводить полный запрет на реализацию подобной продукции. Глава региона Виталий Хоценко подчеркнул необходимость воспользоваться предоставленными полномочиями для защиты здоровья граждан.

«Считаю необходимым воспользоваться этим правом и ввести на всей территории Омской области запрет», — отмечается в сообщении губернатора.

Для реализации инициативы региональному министерству здравоохранения поручено в срок до 1 августа разработать проект соответствующего областного закона. Профильным ведомствам и органам местного самоуправления поставлена задача провести все необходимые согласования и принять нормативный акт до 1 сентября текущего года. Межведомственное взаимодействие позволит выстроить эффективный механизм контроля за оборотом никотинсодержащей продукции в рамках законодательства об охране здоровья граждан.

Введение полного запрета на розничную продажу вейпов станет логичным продолжением государственной политики по борьбе с никотиновой зависимостью. Ранее штрафы за продажу подобных устройств несовершеннолетним по статье 14.53 КоАП РФ были существенно увеличены, однако оборот вейпов продолжал представлять угрозу для подрастающего поколения. Новые ограничения позволят минимизировать доступность электронных сигарет для школьников и студентов, а также снизить общую токсическую нагрузку на организм жителей региона.

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что аэрозоли, содержащие никотин и химические ароматизаторы, наносят серьезный ущерб дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Своевременное принятие региональных ограничительных мер соответствует приоритетам национальной безопасности и демографического развития Российской Федерации.

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