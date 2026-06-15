Компанию экс-директора омского спорткомплекса ликвидировали

Мужчина получил шесть лет колонии. Фото: Дуэль Алексей

Государственные органы приняли решение о предстоящем исключении из единого реестра юридического лица, ранее управлявшего спорткомплексом имени Блинова. Поводом для ликвидации послужило наличие в реестре сведений, признанных недостоверными.

История предприятия тесно связана с резонансным уголовным делом о растрате, которое рассматривалось в соответствии со статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Бывший директор компании и экс-зампред региональной федерации профсоюзов были признаны виновными в хищении акций. В результате судебного разбирательства бывший заместитель получил условный срок, а экс-руководитель был приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

После смены руководства объект перешел под контроль регионального бюджетного учреждения. Деятельность комплекса была переориентирована, а юридический адрес ликвидированной организации перенесли на территорию другого спортивного объекта. В настоящий момент эксплуатацией возрожденного спорткомплекса занимаются профильные государственные структуры.

Ликвидация проблемных юридических лиц и межведомственное взаимодействие в сфере контроля достоверности реестров позволяют эффективно управлять государственным и муниципальным имуществом. Возвращение знаковой спортивной арены в собственность региона и ее успешная эксплуатация обеспечивают местных жителей, студентов и спортсменов современной инфраструктурой для проведения соревнований и массовых мероприятий в рамках федерального законодательства о физической культуре и спорте.

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