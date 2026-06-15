Фото: Роман Макарьев

Жара продолжает изнурять омичей: сегодня, 15 июня, термометры зафиксируют +28 градусов. Ощущаться они будут местами как +29. Данные предоставил сервис «Яндекс.Погода».

В утреннее время — ясно и +22°С, днем и вечером обещают переменную облачность. Атмосферное давление, согласно прогнозу: 745-746 мм ртутного столба, влажность воздуха 38-65%. Осадков не ожидают.

В первой половине суток ветер будет дуть с юго-восточной стороны, позже — с востока. Скорость: 1,7-2,5 метров в секунду, а при порывах от двух до семи м/с.

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