Житель Омской области угнал машину знакомого и врезался в забор

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Ишимском районе полицейские возбудили уголовное дело против 33-летнего местного жителя, который без спроса взял чужой автомобиль и разбил его во время поездки. Поводом для разбирательства стало заявление 42-летнего сельчанина из села Ярково. Мужчина сообщил, что его «Хендай Солярис» угнали, а после возврата машины на ней обнаружились повреждения.

Как выяснили дознаватели, в тот день автовладелец вместе с супругой отдыхал на берегу Иртыша. Там они встретили приятелей и решили заехать в магазин уже на их автомобиле. А свой «Хендай» хозяин беспечно оставил на обочине да еще и с ключом в замке зажигания.

Этим моментом и воспользовался 33-летний односельчанин. Выглянув из окна своего дома, он заметил седан знакомых, не удержался от соблазна и отправился кататься по деревне. Однако из-за дождя дорога оказалась скользкой: мужчина не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в деревянный забор.

В результате оказались разбиты боковое зеркало, ветровик и задний фонарь. Угонщик поначалу даже не заметил повреждений, продолжил движение, а спустя время пригнал автомобиль на прежнее место. Вернувшийся владелец сразу увидел царапины и вмятины, а рядом находился виновник, который и не думал отпираться.

Стороны попытались решить вопрос миром: фигурант пообещал оплатить ремонт, но в итоге не сдержал слова. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за угон. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

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