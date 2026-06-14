В омском департаменте городского хозяйства назначили нового замдиректора

Фото: сайт администрации города Омска

В структуре департамента городского хозяйства Омска произошло кадровое изменение, которое официально пока не анонсировалось. Как стало известно, должность заместителя руководителя ведомства заняла Ксения Уланова.

Эта позиция оставалась вакантной с августа прошлого года, после того как пост покинул Артур Файков. Экс-чиновник уехал в Сочи, где с сентября 2025-го по июнь 2026 года руководил частной компанией.

Интересно, что имя нового зама пока отсутствует на официальном сайте мэрии в разделе контактов и структуры департамента. Однако подобная «техническая задержка» уже случалась — после отъезда Файкова его фамилия значилась в списке руководства еще как минимум два месяца. О назначении Улановой сообщили по информации своего источника «Коммерческие вести».

Ксения Уланова — не новичок в системе власти. В ее послужном списке значатся работа как в городской, так и в областной администрациях. Непосредственно перед переходом в ДГХ она занимала пост заместителя старшего судебного пристава по Октябрьскому округу Омска.

Образование у чиновницы двойное — экономическое и юридическое. В новом кресле она будет курировать два сложных и социально значимых направления: капитальный ремонт и муниципальный блок в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ранее КП-Омск сообщала, что заброшенным властями аварийным домом в Омске заинтересовался Александр Бастрыкин

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru