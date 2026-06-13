В лесах Омской области за 7 месяцев будут уничтожены 85 особей кабанов

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Итоги жеребьевки на добычу кабана в Омской области опубликовало региональное министерство природных ресурсов. Согласно приказу ведомства, в период с 1 августа 2026 года по 28 февраля 2027 года, омских охотникам разрешено убить 85 особей диких свиней.

Под пули омских охотников попадут 44 кабана возрастом до 1 года, а также 41 особь более старых животных. Теперь победившим в жеребьевке охотникам необходимо — в период с 11 по 24 июня 2026 года включительно — реализовать право на получение разрешения: оплатить Госпошлину в размере 650 рублей, а также оплатить сбор в размере 450 рублей (взрослая особь) или 225 рублей (сеголеток до 1 года). В ведомстве подчеркивают, что, если победитель жеребьевки не обратится за разрешением в министерство в указанный срок, право перейдет к заявителям из резервного списка.

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