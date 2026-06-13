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НовостиОбщество13 июня 2026 8:26

В Омске опасные преступники поучаствовали во флешмобе, приуроченном ко Дню России

110 осужденных из омской колонии №6 составили поздравительный плакат из пазлов с изображением различных представителей народов России
Вадим Андреев
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области, автор Роман Сыс

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области, автор Роман Сыс

О необычном участии преступников в праздновании Дня России, рассказали в УФСИН России по Омской области. Убийцы, грабители, воры и мошенники, отбывающие срок в омской исправительной колонии строгого режима №6, поучаствовали во флешмобе на территории учреждения.

«В рамках празднования Дня России в омской исправительной колонии строгого режима №6, была организована масштабная акция, в которой приняли участие 110 лиц, отбывающих наказание. Осужденные выстроились в колонны и подняли над головами части плаката, тем самым собрав воедино изображения представителей народов России, русской природы и главных архитектурных сооружений страны. Кроме того, в композицию был органично помещен Государственный флаг Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН России по Омской области.

В ведомстве отметили, что акция, несомненно, поспособствовала нравственно-патриотическому воспитанию осужденных, а также позволила зекам проявить свои творческие способности. Представители УФСИН надеются, что проведенный флешмоб стал важным шагом на пути к их ресоциализации и подготовке к возвращению в общество.

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