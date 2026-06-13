Четыре самолета задерживаются с вылетом из Омска на разное время

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Очередные нарушения графика вылетов зарегистрированы сегодня, 13 июня, на онлайн-табло омского аэропорта. Отстали от расписание на три часа сразу три московских рейса, а на шесть часов — самолет в Сочи.

Нарушением полетного графика отметились самолеты трех авиакомпаний. Задержка произошла у двух самолетов авиакомпании «Победа»: оба московских рейса с аэропортом прибытия «Шереметьево», простояли в омском аэропорту лишних 3 и 3,5 часа. Также на 3 часа задержался самолет из Омска в московский аэропорт «Домодедово» — график нарушила авиакомпания «Уральские авиалинии».

А самой значительной задержкой сегодня отметилась авиакомпания «Смартавиа». Ее самолет должен был вылететь в Сочи (аэропорт города Адлера) в 9 часов 15 минут. Новое время отправления, судя по онлайн-табло омского аэропорта, намечено на 15 часов 15 минут. Задержка составляет внушительные 6 часов. Ранее КП-Омск сообщала, что два дня назад, 11 июня, также не смог улететь вовремя самолет в Сочи. Причиной 14-часового опоздания стала угроза ударов БПЛА по южному городу.

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