Более 30 студенческих отрядов из Омской области отправились на работу по стране

Региональное движение РСО насчитывает уже более 12 тысяч участников. Фото: Дарья Бородулина

Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Омской области состоялось в День России на площади Трудовой доблести. Участниками масштабного мероприятия стали 1200 бойцов Российских студенческих отрядов (РСО), сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики.

В рамках церемонии более 30 линейных студенческих отрядов получили путевки на трудовой сезон. Этим летом омские студенты отправятся работать проводниками, вожатыми, строителями, официантами, озеленителями и археологами. Кроме того, бойцы будут задействованы в качестве специалистов на железнодорожном транспорте, в медицинской сфере и в сельском хозяйстве.

С напутственным словом к молодежи обратился заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник. «От имени губернатора Виталия Павловича Хоценко поздравил студенческие отряды Омской области и вручил им путевки на трудовой сезон. Пожелал отлично провести время в этом трудовом семестре: ударно поработать, хорошо отдохнуть, получить полезный опыт и найти новых друзей по всей стране. Главное — верить в себя, и тогда все обязательно получится! Омские студенческие отряды давно доказали, что являются лучшими в нашей стране. Уверен, в этом году они снова подтвердят это звание», — подчеркнул Иван Колесник.

Подготовка к летнему сезону велась на протяжении всего учебного года. Более трех тысяч студентов прошли дополнительное профессиональное обучение по рабочим специальностям, что позволило им повысить свою квалификацию и конкурентоспособность на рынке труда. Бойцы РСО примут участие в международных, всероссийских и межрегиональных трудовых проектах, которые пройдут в различных регионах России и за ее пределами.

Движение студенческих отрядов Омской области является одним из крупнейших в стране и объединяет более 12 тысяч человек. В его составе — свыше 7 тысяч подростков, которые ежегодно участвуют в общественной, добровольческой, творческой, спортивной и трудовой деятельности. Межведомственное взаимодействие между профильными министерствами и образовательными учреждениями обеспечивает эффективную занятость молодежи и формирование кадрового резерва для ключевых отраслей экономики в рамках государственной молодежной политики.

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