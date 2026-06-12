Белые паруса над Иртышом: двенадцать яхт прошли парадом в Омске

Парад яхт стал одним из ярких событий праздничной программы. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Традиционный парад яхт прошел по Иртышу в День России, сообщает региональная федерация парусного спорта. Двенадцать парусников прошли вдоль набережной от железнодорожного моста до Зеленого острова, став подарком для жителей Омска и гостей города.

Выход флотилии на водную артерию Омска приурочен к знаменательной дате. Двенадцатого июня 1911 года у старого Кадетского корпуса состоялись первые парусные гонки в истории города, в которых участвовали три яхты. Спустя 115 лет традиция была возрождена и теперь ежегодно радует омичей в главный государственный праздник.

«Двенадцатое июня 1911 года в Омске у старого Кадетского корпуса были проведены первые парусные гонки, в которых участвовало 3 яхты. Именно поэтому этот день для нас вдвойне значимый, а проведение такого парада крайне символично. Это не столько гонка, сколько именно парад яхт, демонстрация жителям города белых парусов и флага нашей страны», — пояснил руководитель региональной федерации парусного спорта Сергей Щербаков.

Подобные водные шествия стали доброй традицией для омских спортсменов. В День Победы представители федерации организовали водное шествие «Бессмертного полка», а в другие праздники — тематические выходы флотилии на Иртыш. Парад яхт стал одним из ярких событий праздничной программы, посвященной Дню России. Белоснежные паруса на фоне Иртыша привлекли внимание сотен горожан, которые наблюдали за шествием флотилии с набережной. Подобные мероприятия способствуют популяризации парусного спорта среди жителей региона и формированию положительного имиджа Омска как города с богатыми спортивными традициями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад национальностей собрал две тысячи участников на проспекте в Омске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru