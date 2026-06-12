Омский спорт простится с тренером «Авангарда» Леонидом Щукиным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Церемония прощания с известным тренером Леонидом Щукиным состоится в воскресенье, 14 июня, в спортивном комплексе «Юность». Бессменный главный тренер флорбольного клуба «Сибирь» скончался 11 июня на 81-м году жизни.

Уход Леонида Щукина стал большой утратой для всего спортивного сообщества Омска. Под руководством Леонида Щукина омские флорболисты на протяжении 10 лет регулярно завоевывали медали и становились призерами чемпионата России. В начале 1980-х годов Щукин возглавлял тренерский штаб хоккейного клуба «Авангард», внеся неоценимый вклад в развитие спорта в регионе.

Церемония прощания пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу улица Богдана Хмельницкого, 223. Родные, коллеги и болельщики смогут выразить свои соболезнования и отдать дань уважения выдающемуся специалисту.

Редакция «КП-Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким выдающего наставника.

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