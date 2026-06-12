Сотрудники МЧС из Омской области в День России высадили растения

Триколоры над подъездами и цветы на бульваре: спасатели Омска отметили День России. Фото: МЧС России по Омской области

Сотрудники экстренного ведомства присоединились к всероссийским патриотическим инициативам в Омской области, приуроченным к государственному празднику. В рамках торжеств спасатели высадили растения на центральной аллее и украсили жилые дома государственной символикой.

Празднование Дня России имеет глубокие исторические корни и отмечается гражданами ежегодно двенадцатого июня в честь принятия Декларации о государственном суверенитете. В региональном центре прошли мероприятия «Цветы России» и «Флаг во дворе». Пожарные совместно с членами молодежного совета и представителями ветеранских объединений высадили саженцы на Школьном бульваре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ