Омский завод вошел в федеральный лот на 7,8 млрд рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом выставило на торги активы стоимостью 7,8 млрд рублей, в состав которых вошел омский завод. Об этом пишет Интерфакс.

Речь идет о бывших российских предприятиях международного алкогольного холдинга Global Spirits. На аукцион выставлены сто процентов долей в ряде обществ с ограниченной ответственностью, в том числе завода «Новый уровень» в Омске. Также в лот вошли активы в Феодосии, Мытищах, Вологде и Москве.

Заявки на участие в аукционе принимаются до пятнадцатого июня, а сами торги пройдут семнадцатого июня на площадке государственной информационной системы «Торги». Организатором выступает Российский аукционный дом. Данные активы находятся в ведении федерального ведомства с середины две тысячи двадцать четвертого года. Ранее суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении имущества в доход государства в рамках федерального законодательства.

Продажа непрофильных активов позволяет государству эффективно распоряжаться конфискованным имуществом и направлять высвобожденные средства на реализацию социально значимых задач в рамках бюджетной системы страны.

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