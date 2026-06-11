Экологи выявили превышение ПДК металлов и органики в водоемах Омской области

Специалисты регулярно отбирают пробы воды для лабораторного анализа на 27 створах Омской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) опубликовало отчет о качестве поверхностных вод в Омской области за май 2026 года. Экологи выявили ряд отклонений от нормы, однако критического загрязнения водных артерий региона не допущено.

Мониторинг охватил 12 водных объектов. Забор воды производился в 18 пунктах контроля на 27 створах. Всего за месяц специалисты отобрали и лабораторно исследовали 55 проб. Каждый образец тестировали по комплексу из 32–44 физико-химических показателей в соответствии с утвержденной программой: исследования проводились ежедекадно, ежемесячно, а также в ключевые гидрологические фазы.

По результатам химического анализа зафиксированы отдельные факты превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). В воде обнаружены повышенные содержания соединений железа, меди, марганца и ртути. Кроме того, лабораторные тесты показали превышение нормативов по трудно- и легкоокисляемым органическим веществам (показатели ХПК и БПК5).

Несмотря на наличие вредных примесей, в УГМС подчеркнули, что случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек и озер в Омске и районах области в прошлом месяце не зафиксировано. Экологическая обстановка остается в пределах допустимых колебаний.

Ранее синоптики и экологи уже публиковали данные о состоянии атмосферного воздуха в регионе по итогам последнего месяца весны. Регулярный комплексный мониторинг позволяет властям и надзорным органам своевременно реагировать на изменения в экосистеме и контролировать влияние промышленных и коммунальных предприятий на окружающую среду.

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