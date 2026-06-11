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НовостиОбщество11 июня 2026 1:35

Экологи выявили превышение ПДК металлов и органики в водоемах Омской области

Мониторинг Обь-Иртышского УГМС охватил 12 водных объектов региона
Екатерина КРАСНОВА
Специалисты регулярно отбирают пробы воды для лабораторного анализа на 27 створах Омской области

Специалисты регулярно отбирают пробы воды для лабораторного анализа на 27 створах Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) опубликовало отчет о качестве поверхностных вод в Омской области за май 2026 года. Экологи выявили ряд отклонений от нормы, однако критического загрязнения водных артерий региона не допущено.

Мониторинг охватил 12 водных объектов. Забор воды производился в 18 пунктах контроля на 27 створах. Всего за месяц специалисты отобрали и лабораторно исследовали 55 проб. Каждый образец тестировали по комплексу из 32–44 физико-химических показателей в соответствии с утвержденной программой: исследования проводились ежедекадно, ежемесячно, а также в ключевые гидрологические фазы.

По результатам химического анализа зафиксированы отдельные факты превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). В воде обнаружены повышенные содержания соединений железа, меди, марганца и ртути. Кроме того, лабораторные тесты показали превышение нормативов по трудно- и легкоокисляемым органическим веществам (показатели ХПК и БПК5).

Несмотря на наличие вредных примесей, в УГМС подчеркнули, что случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек и озер в Омске и районах области в прошлом месяце не зафиксировано. Экологическая обстановка остается в пределах допустимых колебаний.

Ранее синоптики и экологи уже публиковали данные о состоянии атмосферного воздуха в регионе по итогам последнего месяца весны. Регулярный комплексный мониторинг позволяет властям и надзорным органам своевременно реагировать на изменения в экосистеме и контролировать влияние промышленных и коммунальных предприятий на окружающую среду.

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