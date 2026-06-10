Серебряная Ульяна: омичка заняла второе место на престижном турнире в Испании

Фото: федерация гимнастики Испании, размещено в паблике «Художественная гимнастика России» соцсети «ВКонтакте»

Спортивное счастье улыбнулось омской гимнастке Ульяне Янус на втором этапе клубной Лиги Ибердрола по художественной гимнастике в Овьедо

О значительном результате омской спортсменки Ульяны Янус — втором месте на престижном турнире по художественной гимнастике в испанском городе в Овьедо, сообщило министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Девушка завоевала «серебро» в упражнениях с булавами.

Омская спортсменка Ульяна Янус завоевала «серебро» в Испании. Воспитанница Марины Дрозд и легендарной наставницы Веры Штельбаумс, выступает в Испании в составе команды клуба La Salle», — говорится в сообщении ведомства.

В борьбе за чемпионство Ульяна уступила лишь израильской гимнастке Лиане Рона: омичка отстала от лидера лишь на 300 баллов. Бронзовой медали в этом турнире была удостоена спортсменка из Белоруссии Анна Каменщикова.

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