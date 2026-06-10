Продавец из Омска потерял деньги при попытке купить в интернете брендовую вещь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция разбирается с очередным случаем киберпреступления, совершенного в отношении жителя Омска посредством сети интернет. Мужчина лишился незначительной суммы в размере 13 тысяч рублей, найдя нужный ему товар на ложном сайте.

Приобрести себе модную брендовую вещь решил 39-летний житель Советского округа, работающий мастером-консультантом в автомагазине. Главным критерием в поиске интернет-магазина, омич выбрал низкую цену. Желание его сбылось: он быстро нашел виртуальную площадку по торговле настоящими брендовыми вещами по низким ценам. При этом, сильно заниженная стоимость фирменных вещей не насторожило омского модника, и он без всякого сомнения перевел 13 тысяч рублей за выбранный товар. Разочарование наступило позже, когда он не получил в указанное время купленную вещь. Не получив ответы на свои вопросы администратору «магазина», омич понял, что его надули и отправился писать заявление в полицию.

Омская полиция напоминает гражданам о необходимости быть предельно бдительными при совершении денежных операций в интернете. Прежде чем оформлять сделки купли-продажи или вкладывать куда-либо деньги, омичам надо убедиться в надежности того, кому они собираются отправить деньги. Стоит отказаться от сделки, если цены на найденный в интернете товар гораздо ниже, чем на официальных маркетплейсах, а также если продавец всячески торопит совершить платеж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Омском в ДТП пострадали двое шестилетних детей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru